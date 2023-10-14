الشرطة المجتمعية: إرجاع الأطواف الليلية داخل الأحياء

استقبل الاستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات المكلف بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة العميد شرطة محمد صالح مدير الادارة العامة للشرطة المجتمعية بالسودان بحضور اللواء معاش شرطة احمد الشيخ دبورة والاستاذ فتح الرحمن غطاس مدير الاعلام بالولاية والاستاذ مجذوب الفاضل والرائد شرطة مهند خرساني مدير الشرطة المجتمعية بالولاية والاستاذ بدرالدين عباس مدير مكتب الوزير وتناول اللقاء اهمية مكافحة الظواهر السالبة وتوعية وتثقيف الشباب من خلال البرامج الثقافية والإعلامية الهادفة وتنمية مقدراتهم وتوجيهها نحو العمل والانتاج والاستفادة من معسكرات الكرامة وتدريبهم وتزويدهم بقانون الشرطة المجتمعية للمساعدة في حفظ أمن وسلام المجتمع.

و اكد الوزير استعداد الوزارة لتنفيذ شراكة ذكية مع ادارة الشرطة المجتمعية والعمل على فتح مكاتب بالمحليات والتنسيق معها في هذا الجانب كما شدد على ضرورة ارجاع الاطواف الليلية داخل الاحياء فهو يساعد كثيرا في منع الجريمة.

وعبر الاستاذ فتح الرحمن غطاس مدير الاعلام بالولاية عن سعادته بانطلاقة ادارة الشرطة المجتمعية بالولاية ومؤكداً جاهزية الاعلام بكل اجهزته وكوادره للمساعدة فى توصيل مفاهيم الشرطة المجتمعية التى تصب فى صالح العملية الأمنية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان