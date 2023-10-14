شرطة محلية عطبرة تنفذ أطواف أمنية نهارية لإزالة الظواهر السالبة وضبط المخالفات

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الطوف بقيادة العميد شرطة/ الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة محلية عطبرة قوة الطوف الأمني الذي إستهدف عدة مواقع بالمحلية أبرزها الميناء البري والشاحنات وأحياء الوحدة والمطار والثورة والحصايا.

وأدى الطوف الأمني النهاري إلى ضبط 4 دراجات نارية مشتبه بها و6 من معتادي الإجرام كما تمت إزالة 3 رواكيب عشوائية تستخدم في أنشطة غير قانونية.