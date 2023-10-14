سياسية
شرطة محلية عطبرة تنفذ أطواف أمنية نهارية لإزالة الظواهر السالبة وضبط المخالفات
نفذت شرطة محلية عطبرة طوفاً أمنياً نهارياً شاركت فيه قوة شرطة المحلية ومباحث الولاية
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الطوف بقيادة العميد شرطة/ الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة محلية عطبرة قوة الطوف الأمني الذي إستهدف عدة مواقع بالمحلية أبرزها الميناء البري والشاحنات وأحياء الوحدة والمطار والثورة والحصايا.
وأدى الطوف الأمني النهاري إلى ضبط 4 دراجات نارية مشتبه بها و6 من معتادي الإجرام كما تمت إزالة 3 رواكيب عشوائية تستخدم في أنشطة غير قانونية.
وتأتي الحملة في إطار إنفاذ الخطط المجازة من رئاسة شرطة ولاية نهرالنيل بهدف بث الطمأنينة وإستدامة إستقرار الوضع الأمني.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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