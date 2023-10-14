الرياض تعلق المحادثات مع إسرائيل





قررت المملكة العربية السعودية تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وقالت “فرانس برس”، السبت، إن المصدر الذي نقلت عنه النبأ، مقرب من الحكومة السعودية.

وذكر المسؤول المطلع على المفاوضات إن “المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل)”.

وأضاف أن السعودية “أبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين” الذين يقومون برعاية المباحثات.

وكان حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تطور العلاقات بين السعودية وإسرائيل، أثار اهتمامًا بارزًا في وسائل الإعلام الغربية.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل بوساطة أميركية “قد يصبح جاهزاً بحلول مطلع العام المقبل”.

ماذا قال ولي العهد السعودي؟

• الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية، تعليقا على المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، أنها “تتقدم يوما بيوم”.

• أكد ولي العهد السعودي في الوقت ذاته على أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.

• قال: “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء.. ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن”.

• أضاف: “أريد حقا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك”، لافتا إلى أنه ولأول مرة تبدو المفـاوضات حول التطبيـع مع إسرائيل حقيقية وجادة و”سنرى كيف تسير”.

• “يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط”، وفق حديث ولي العهد السعودي، مضيفًا: “إذا أحدثنا خرقا بالتوصل لاتفاق يمنح الفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص يقود إسرائيل”.

سكاي نيوز