بالصور.. انطلاق حملة اصحاح البيئة باحياء مدينة كادقلي





بمشاركة المجلس الأعلى للبيئة وجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع جنوب كردفان ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية فضلا عن القوات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات العامة، انطلاقة حملة اصحاح البيئة بمحلية كادقلي تحت شعار بيئة نظيفة ومجتمع معافى.

واكد والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم لدى مخاطبته المشاركين في الحملة اكد على استقرار الوضع الصحي، مطمئنا المواطنين بان ما تقوم به الولاية تحوطات احترازية لمنع ظهور الامراض الوبائية.

واضاف قائلا ان معظم الامراض يتم علاجها بيد الانسان المتعلق بنظافة البيئة وازالة الحشائش وردم البرك بجانب التوعية بأهمية اصحاح البيئة.

وقال ان حكومتة قد طرحت برنامجا واتخذت قرارات بشأن اصحاح البيئة، موجها المديرين التنفيذيين للمحليات بعمل حملات اصحاح البيئة للقضاء على الظواهر الصحية السالبة الناتجة من سوء استخدام الناموسيات المشبعة وازالة الأوساخ للحد من التلوث البيئي.

وأشار إلى ان المرض هو العدو الاكبر للإنسان، مناشدا مواطني الولاية وبالاخص ربات المنازل بالاهتمام بالنظافة لتجنب مخاطر أمراض الوبائيات.