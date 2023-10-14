والي القضارف يلتقي وفد منظمة مبادرون للخدمات الصحية

وتم خلال اللقاء التفاكر حول العديد من الموضوعات المتصلة بسير العمل بمركز غسيل الكلى بعد تناقص غسلات الكلى وبعض الادوية الخاصة بعلاج المرضى، حيث اعلنت منظمة مبادرون تكفلها بتوفير عدد 500 غسلة للمركز.