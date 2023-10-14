سياسية
والي القضارف يلتقي وفد منظمة مبادرون للخدمات الصحية
التقى والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ببيت الضيافة صباح اليوم وفد منظمة مبادرون للخدمات الصحية ومدير مركز غسيل وعلاج الكلى بالقضارف د. وليد كمال نصار.
وتم خلال اللقاء التفاكر حول العديد من الموضوعات المتصلة بسير العمل بمركز غسيل الكلى بعد تناقص غسلات الكلى وبعض الادوية الخاصة بعلاج المرضى، حيث اعلنت منظمة مبادرون تكفلها بتوفير عدد 500 غسلة للمركز.
واشاد الوالي المكلف بالمنظمة ومساهماتها المتواصلة في دعم العمل الصحي والطبي بالقضارف مؤكدا دعم حكومة الولاية للمركز حتى يضطلع بدوره في خدمة مرضى الكلى وضمان استمرارية العمل بالمركز.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد