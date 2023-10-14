وزير المالية يعزي نظيره المغربي في أحداث الزلزال





أدى السيد الوزير وزير المالية د. جبريل إبراهيم الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المغربي فوزي الاقشع واجب العزاء في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخراً.

كما هنأ الوزير أيضاً المغرب على شرف تنظيم هذا الإجتماع الكبير بعد مرور ٥٠ عاماً من تنظيمه في نيروبي و ٢٠ سنة من تنظيمه في الشرق الأوسط، الذي كان الإجتماع بالإمارات.

كما شكر الوزير نظيره المغربي على حسن إستضافة فريق الهلال المقيم بالمغرب الآن وكذلك هنأ المغاربة على شرف تنظيم كأس العالم ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن تكريم المغرب بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى يعد شرف لأفريقيا والوطن العربي.

كما تطرق اللقاء إلى الزراعة، لا سيما وأن المغرب لديها ميزة نسبية في القطاع الزراعي بالرغم من شح المياه مقارنة بالسودان الذي يزرع أكثر من ٦٠ مليون فدان وبالرغم من ذلك إنتاجيته ضعيفة إذا ما قورنت بالمساحات المزروعة بالمغرب وإنتاجيتها العالية.

ودعا وزير المالية إلى التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين وكذلك التعاون في جانب المالية العامة الذي قطعت فيه المغرب شوطا كبيراً، لافتاً إلى ضرورة التعاون في المجال الكروي بين البلدين أيضاً.

يذكر أن المغرب تزرع مليونين ونصف المليون فدان وتصدر منتجاتها الزراعية إلى أوروبا وهي من أكبر المصدرين لأوروبا.

من جانبه، قال وزير المالية المغربي إن السودان يمتلك إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي وهو وحده بإمكانه كفاية الوطن العربي، فقط يحتاج السودان للتركيز في تطبيق الحزم التقنية الزراعية بطريقة علمية والتركيز على جودة البذور، مطالباً السيد وزير المالية بأن يقوم وزير الزراعة بالسودان، وبالتنسيق مع سفير السودان بالمغرب، بعمل فريق عمل لنقل خبرات المغرب الزراعية إلى المشاريع الزراعية في السودان.

وأشار الوزير المغربي إلى ضرورة توقيع إتفاق ثنائي للعلاقات التجارية ورفع الحواجز الجمركية، حاثاً السفيرة بأن تقوم بتنسيق زيارة لوزيري التجارة والزراعة، داعياً الوزير بإرسال لائحة التخصصات المطلوبة لتلقي التدريب ونقل الخبرات المغربية.