سياسية
رئيس البرلمان العربي يؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربية دورا أكبر في حل الأزمة الخطيرة في جمهورية السودان
أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ضرورة أن يكون للدول العربية دورا أكبر في حل الأزمة الخطيرة في جمهورية السودان، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء والضحايا، الذين فقدناهم مؤخراً في عدد من الدول العربية.
وثمن رئيس البرلمان العربي المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية لأشقائنا في السودان، مطالبا المؤسسات الدولية بسرعة تقديم المساعدات الصحية والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، لا سيَّما بعد أن قارب النظام الصحي في السودان على الانهيار، بسبب طول أمد الأزمة الحالية.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد