رئيس البرلمان العربي يؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربية دورا أكبر في حل الأزمة الخطيرة في جمهورية السودان





أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ضرورة أن يكون للدول العربية دورا أكبر في حل الأزمة الخطيرة في جمهورية السودان، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء والضحايا، الذين فقدناهم مؤخراً في عدد من الدول العربية.