إيطاليا تمطر شباك مالطة برباعية في تصفيات اليورو





حقق منتخب إيطاليا فوزا سهلا على حساب ضيفه مالطة، برباعية نظيفة، أمس السبت ضمن لقاءات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

سجل أهداف الأتزوري كل من جياكومو بونافنتورا بالدقيقة 23، دومينيكو بيراردي هدفين “45+1 و64” ودافيد فراتسي “90+3”.

بهذا الانتصار رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر إنجلترا بفارق 3 نقاط، فيما يلتصق منتخب مالطة في قاع المجموعة برصيد خال من النقاط.

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