وزير الصحة الإتحادي: يثمن الدور الكبير والفعال للكوادر الطبية





ثمن وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، الدور الكبير والفعال للكوادر الطبية خلال الأشهر الماضية، وعملها على إستقرار الأوضاع الصحية بالبلاد وتقديم الخدمات، للمواطنين والعمل المتصل بالمؤسسات الصحية بالولايات المتأثرة مباشرة بالحرب خاصة ولاية الخرطوم وولايات دارفور والعمل على إستمرار تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع مع الكوادر الطبية بجمهورية مصر العربية، حيث وقف الإجتماع على مجمل الأوضاع الصحية الراهنة بالبلاد والأولويات التي تم تنفيذها .

واستمع الوزير للمشاكل والمعوقات التي تواجه الكوادر الطبية بجمهورية مصر العربية، وكيفية التنسيق والترتيب والعمل على تذليلها، كما تطرق الإجتماع الى المبادرات المجتمعية والعمل على الإستفادة منها، وموقف الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالبلاد.

وأكد الوزير على المساهمة في تذليل العقبات، لافتا إلى وضع رؤية جديدة لأداء الصحة وسد الكثير من الفجوات رغم التحديات والصعوبات الكبيرة، ولفت إلى قدرة الوزارة على تحريك المنظمات الدولية والمنظمات العالمية عبر الدعم المباشر مثل الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظمات الأخرى والتنسيق معها لزيادة الإستفادة ومعرفة ماتقدمه على أرض الواقع .

وبين الوزير، إهتمام الوزارة بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة والأمراض ما يتطلب وضع تدخل مبكر وفق الإحتياجات الأساسية للتدخل في الفترة القادمة ومشاركتها مع كل الجهات الداعمة، مع أهمية الترصد المرضي والمتابعة مع الولايات، مشيرا إلى إهتمام الوزارة بالمعمل القومي بمدينة بورتسودان والعمل على توفير المعينات، موضحا الدور الكبير والفعال لإدارات الوزارة خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن نظام الإمدادات الطبية ساعد كثيرا في سد الفجوة بالولايات خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى دور المجلس القومي للأدوية والسموم في تسهيل الإجراءات وفتح الإعتمادات للقطاع الخاص للمساهمة في توفير الدواء خاصة أدوية الأمراض المزمنة .

وأشار الوزير إلى الإستفادة من كوادر الوزارة بالولايات لتقديم الإسناد والدعم الفني للولايات خاصة في حالة الطوارئ ومكافحة الأوبئة، مشيرا إلى جهود الدولة للمحافظة على النظام الصحي، مؤكدا سعي وزارته لإيجاد الحلول للملفات المتعلقة بالمرضى السودانيين وكيفية تقديم العلاح لهم خاصة اصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الكوادر الطبية بمصر، وملف اعتماد الأدوية من جمهورية مصر عبر اتفاقية سيتم توقيعها خلال الأيام القادمة.

وشكر الإخوة في جمهوربة مصر على تقديم الدعم وإستضافة الكوادر الطبية والمواطنين، متمنيا إستمرار التعاون بين البلدين، متمنيا النصر لقوات المسلحة حتى ينعم السودان بالأمان ويتم إعادة بناء النظام الصحي.