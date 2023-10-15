صحيفة أميركية: مصر سلمت طائرات مسيرة للجيش السوداني





قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إن مصر سلمت طائرات مسيرة للجيش السوداني، وذلك في تصعيد محتمل للصراع الذي يجتذب المزيد من الأطراف الإقليمية.

وأضافت الصحيفة يوم السبت أن طائرات مسيرة تركية من طراز “بيرقدار تي.بي.2” جرى تسليمها إلى الجيش السوداني الشهر الماضي.

ولم يرد متحدثان باسم وزارة الخارجية المصرية والجيش السوداني على طلبات صحيفة “وول ستريت جورنال” للتعليق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

ويدور نزاع على السلطة في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو.

وزار البرهان مصر في أول مرة يغادر فيها السودان في أغسطس الماضي والتقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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