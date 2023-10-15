مارتينيز يحطم رقما أسطوريا مع الأرجنتين





تمكن إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، من تحطيم رقم تاريخي عقب فوز منتخب بلاده على باراجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق التانجو فوزا (1-0) على باراجواي، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمرحلة التصفيات، ليصل المنتخب للنقطة التاسعة في صدارة الترتيب.وبحسب موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن مارتينيز حطم الرقم القياسي المسجل باسم جيرمان بورجوس، حارس المنتخب الأرجنتيني السابق، في السجل الخالي من استقبال الأهداف. وأضاف أن بورجوس كانت لديه 606 دقائق لعب دون أن تستقبل شباكه مع الأرجنتين أي هدف.

وتابع الموقع أن إيمليانو حطم رقم بورجوس بعد لقاء باراجواي، حيث لم يستقبل أي هدف منذ نهائي كأس العالم 2022، لافتة إلى أنه خلال تلك الفترة خاض 7 مباريات بمختلف البطولات (630 دقيقة).

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