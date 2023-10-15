وزير الانتاج بالشمالية يعلن عن زراعة (502410) فدانا في الموسم الشتوي الحالي





أكد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية المهندس حسين عبد الغفور أن الاستعدادات تتواصل بصورة طيبة لانطلاق عمليات زراعة الموسم الشتوي الحالي والذي تستهدف فيه الولاية (502410) فدانا منها مساحة (159089) فدانا خصصت لزراعة محصول القمح و(68663) فدانا لمحصول الفول المصري.

وأشار في تصريح (لسونا) أن حكومة الولاية ووزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والبنك الزراعي والجهات ذات الصلة يبذلون مجهودات كبيرة لتوفير المدخلات ومطلوبات إنجاح الموسم.

واضاف أن هناك العديد من الجهات أبدت إستعدادها لتوفير بعض مدخلات الانتاج وقال إن الموسم الشتوي الحالي سيشهد دخول عدد من المشاريع الزراعية الكبيرة بعدد من محليات الولاية والتي كانت متوقفة لفترات طويلة .

وأشاد وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية بمزارع الولاية وحرصه على زراعة الموسم الشتوي الحالي.

الجدير بالذكر أن الوزير كان قد إستقبل خلال الأيام الماضية وفدا من برنامج الغذاء العالمي والذي زار الولاية الشمالية في إطار المشروع الاسعافي لتعزيز إنتاج القمح في السودان الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بتمويل من بنك التنمية الافريقي.