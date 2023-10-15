والي الشمالية يدشن المنحة المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية





دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم بحضور مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري ومساعد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ مدثر شرف الدين دشن توزيع المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية.

وتحتوي المنحة على (20) ألف جوال دقيق و(4500) جوال أرز زنة (10) كيلو حيث سيتم توزيعها على المواطنين الذين قدموا من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب والاسر المستضيفة وكافة شرائح المجتمع بمحليات الولاية السبع.

وأشاد والي الولاية الشمالية في تصريح (لسونا) بجهود ودعم مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية وإسناده لمجهودات حكومة الولاية في مجال تقديم المساعدات الانسانية اللازمة للمتأثرين من الحرب.

ووجه بضرورة توزيع المنحة السعودية عبر القنوات الرسمية ضمانا لوصولها للمستهدفين.