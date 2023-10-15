إغلاق أسواق مدني من 6 مساء إلى 6 صباحاً يومياً





أصدر الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى اليوم قراراً بإغلاق أسواق مدينة مدني يومياً من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً إعتباراً من اليوم.

ووجه القرار بالإغلاق التام لسوق مدني يوم الجمعة وذلك للحد من إنتشار الأوبئة .

وأكد المدير التنفيذي أن الوضع الصحي بمحلية مدني الكبرى تحت السيطرة وقال إن إغلاق الأسواق فى الفترة المسائية حتى الصباح لإتاحة الفرصة لعمليات تعقيم الأسواق ونقل النفايات وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للأسواق .