أسواق القضارف تستقبل محصول السمسم الجديد





بدأت الأسواق الفرعية بولاية القضارف في استقبال محصول السمسم الجديد من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية للحيازات الصغيرة، وسط تفاؤل كبير بتحقيق انتاجية عالية من المحاصيل المختلفة ولاسيما محصول السمسم النقدى الأول.

وكشفت جولة وكالة السودان للانباء داخل سوق النيمة الفرعي بالقضارف وصول كميات كميات ومقدرة من محصول السمسم للتسوق في وقت مبكر من هذا الموسم.

وأوضح النجومي حسن النجومي احد تجار المحاصيل بسوق النيمة ان الموسم الزراعي مبشر بإنتاجية عالية وجيدة بفضل التأسيس الجيد للمحاصيل.