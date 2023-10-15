بادي يستمع لتنوير حول قافلة الدعم الطبية للقضارف





استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لتنوير حول قافلة دعم الأوضاع الصحية بولاية القضارف .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد لجنة القافلة الطبية التي سيرتها حكومة الإقليم مؤخراً برئاسة الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة وذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم عضو اللجنة أوضح أن الوفد قدم تنويراً متكاملاً حول برنامج تسليم القافلة الطبية لحكومة ولاية القضارف بقيادة الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب والي القضارف، موضحاً أن الوفد أعرب عن تقديره لمواقف حكومة وفعاليات ولاية القضارف وصادق ترحيبها بالقافلة .

وأضاف أن تنوير اللجنة تضمن نتائج برنامج الزيارات الداخلية للجنة في مقدمتها لقاء لجنة الطوارئ وعدد من المنظمات الى جانب التنوير بالتجربة السابقة للإقليم في مواجهة وباء الكوليرا وزيارة اللجنة لعدد من المرضى وعدد من المحافظات والوحدات الإدارية بولاية القضارف.

واضاف أن الوفد نقل تحيات حاكم الإقليم وتقديره لمواقف ولاية القضارف وصادق إسنادها للإقليم خلال المراحل السابقة في مجال دعم الموسم الزراعي ودعم الأوضاع الإنسانية بالإقليم .

وأبان أن الوفد وقف على تجربة ولاية القضارف في مجال توطين العلاج بالداخل ومكافحة الملاريا والأوبئة الأخرى توطئةً لتنفيذ البروتوكولات الصحية والطبية المشتركة بين النيل الأزرق والقضارف، مبيناً أن الحاكم أشاد بنتائج ومكاسب زيارة اللجنة لولاية القضارف.