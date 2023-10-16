شمين يقف على تنفيذ خطط الشرطة التأمينية الراتبة وما بعد الحرب

وأكد شمين (للمكتب الصحفي للشرطة) وقوفه مع إنفاذ خطط الانتشار الشرطي ميدانيا بجانب خطة الإسناد والعمليات والارتكازات والحملات التي تقوم بها قوات الشرطة مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات بمحلية كرري بجانب ترؤسه اجتماع هيئة قيادة شرطة المحلية والتي من خلالها تم الوقوف على تنفيذ خططها التأمينية الراتبة وخطتها لما بعد الحرب و على أداء العمل بأقسام شرطة المحلية التي تعمل بانتظام لتقديم خدماتها للمواطنين ، مبينا أن لقاءه بوالي ولاية الخرطوم تطرق إلى إسناد الوالي للمحلية خلال الفترة الماضية ، مضيفا أن انتشار قوات الشرطة بالمحليات الأخرى سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة بجانب انتشار قوات شرطة الولاية في كل الأقسام لتقديم الخدمات الشرطية الخدمية والجنائية ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المحلية فيها خدمات الجوازات والسجل المدني ، مناشدا مواطني المحلية ضرورة التعامل مع قوات الشرطة عبر أقسام الشرطة بدائرة الاختصاص.