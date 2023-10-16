حاكم النيل الازرق يقف على ترتيبات قافلة العائدين بالكرمك





وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائع بمكتبه اليوم الأستاذ منتصر أحمد الربيع كرمنو محافظ محافظة الكرمك على إكتمال الترتيبات الجارية لتسيير قافلة الدعم والموآزرة لمواطني المحافظة عامة والعائدين على وجه الخصوص.

وذلك بحضور الأستاذ طارق التوم رئيس لجنة العودة الطوعية بالمحافظة والأستاذ عبد الغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

محافظ محافظة الكرمك أبان أن لقاء الحاكم، إستعرض التحضيرات والترتيبات المتعلقة بتنظيم المؤتمر التشاوري للقيادات النوعية والكيانات بمحافظة الكرمك خلال الأيام القادمة، مشيراً الى أهمية المؤتمر في دعم الأوضاع الأمنية وإيجاد الحلول لقضايا العائدين والنازحين الى جانب إسناد المشاريع التنموية ودعم قضايا العلاقات والمصالح الحدودية المشتركة مع الجارة أثيوبيا.