هدف جديد لإسبانيا بعد ضمان التأهل إلى اليورو





ضمن منتخب إسبانيا التأهل إلى كأس أمم أوروبا للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على النرويج بهدف جافي، ويتبقى له إبراز أنه أحد المرشحين للفوز باللقب، لكن ذلك قد يحدث حال تمكن الفريق من الانفراد بصدارة مجموعته الأولى من جدول التصفيات.

وتملك إسبانيا في رصيدها 15 نقطة وهو نفس رصيد إسكتلندا، وقد تعادل الفريقان خلال المواجهات المباشرة بينهما، بعد أن فاز كل طرف على أرضه بنفسه النتيجة 2-0، لكن فارق الأهداف يصب في صالح (لاروخا) بسبعة أهداف.

ويحل فريق لويس دي لا فوينتس ضيفا على قبرص في ليماسول، قبل أن يستقبل جورجيا في بلد الوليد، يومي 16 و19 نوفمبر/تشرين ثان المقبلين على الترتيب.أما إسكتلندا فستواجه جورجيا على أرضها، ثم تستضيف النرويج.

وتسحب قرعة يورو 2024 في الثاني من ديسمبر/كانون أول المقبل، وتريد إسبانيا أن تكون ضمن أفضل خمسة فرق، بعد أن ضمنت ألمانيا مركزا بالفعل نظرا لأنها البلد المضيف.

كووورة