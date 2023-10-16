مجلس حكومة شمال كردفان يستمع لتقرير حول وضع التعليم





استمع مجلس حكومة ولاية شمال كردفان في اجتماعه اليوم برئاسة والي شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطليف بمقر الأمانة العامة للحكومة لتقرير من وزارة التربية والتعليم حول قرار فتح المدارس.

وقدم المدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكلف الأستاذ عبد الواحد حمد النيل تقريرا حول الوضع الراهن للتعليم بالولاية في ظل القرار الاتحادي الذي صدر بفتح المدارس وتناول الحالة العامة للبيئة بالمدارس من حيث الاجلاس المدرسي بجانب الكتاب، مضيفا ان هناك نقص في الكتاب المدرسي للصفين الاول والثالث الابتدائي مع عدم وجود منهج لكتاب الصف الثالث للمرحلة المتوسطة.

وتناول مدير عام التربية موقف التغذية المدرسية بعد خروج برنامج الغذاء العالمي مما شكل ذلك عبئا آخر واكد ان العائق الكبير الذي يشكل معضلة لفتح المدارس هو ان هناك عدد كبير من المدارس أصبحت مراكز ايواء للمتاثرين بالاحداث فضلا عن الجانب الأمني بشمال كردفان، وأكد ان التعليم بالولاية يحتاج الى تضافر الجهود لمعالجة المشاكل التي تواجه العملية التعلمية.