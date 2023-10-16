والي الخرطوم يبحث ترتيبات الموسم الشتوي المقبل

وأوضح سر الختم فضل المولي ان وزارته متواصلة مع كل المشاريع الزراعية وان اغلب هذه المشاريع تعمل في الإنتاج بما فيها مشاريع الانتاج الحيواني ورفد الاسواق بالخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض والألبان والاعلاف وان بعض المشاريع تعاني من مشاكل قطوعات الكهرباء. وان الخطة تستهدف زراعة ٦ الاف فدان للموسم الزراعي الشتوي.