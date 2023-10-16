الخرطوم تطلق نداء اعانة المحتاجين بتوزيع عشر آلاف سلة





شرعت ولاية الخرطوم في الاعداد لإطلاق نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين بسبب الحرب.

وأعلن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن برنامج النداء سيبدأ بتوزيع عشر آلاف سلة للفئات الاكثر حوجة مع استمرارية النداء لتغطية كل الفئات المحتاجة.

وأستعرض الوالي خلال الاجتماع المشترك مع سلطات محلية كرري ومفوض العون الانساني ومدير الرعاية الاجتماعية استعرض كشوفات الاسر الأكثر حوجة والتي تمت بعمل مشترك بين المحلية والعون الانساني والرعاية الاجتماعية واللجان المحلية بالاحياء .

وأقر الوالي بان حجم الاسر المستحقة للدعم كبير مقارنة بالدعم المتوفر الآن لذلك سيتم التركيز على الاسر الاكثر حوجة ويتزامن مع ذلك اطلاق نداء الخرطوم لاستقطاب الدعم العيني من الافراد والمؤسسات لتغطية كل الاسر المحتاجة.