وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد ممثل منظمة (الفاو)





استقبل السيد علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف بمكتبه صباح اليوم السيد هونجي يانق ممثل منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حيث قدم أوراق اعتماده للسيد وزير الخارجية كممثل مقيم للفاو بالسودان .

وبعد تبادل عبارات الترحيب والمجاملة تناول ممثل الفاو العلاقات بين السودان ومنظمة الفاو والتي أثمرت عن العديد من المشاريع المشتركة في مجالات تطوير الزراعة، مشيرا الى ان السودان يمتلك إمكانيات زراعية هائلة.

من جانبه عبر السيد وزير الخارجية عن ترحيبه إنابة عن شعب وحكومة السودان، مشيرا الى التعاون المميز بين المنظمة والسودان وعبر عن امله في مواصلة المنظمة لعملها في السودان، وتطوير انتاج العديد من المحاصيل، موضحا ان المساهمات الفنية والإدارية التي تقوم بها المنظمة تشكل قيمة اضافية لمجمل الانتاج الزراعي والحيواني في البلاد.

كما تناول السيد وزير الخارجية التطورات الحالية في السودان ،موضحا انها بدأت كانقلاب عسكري قادته قوات الدعم السريع المحلولة، ثم تحولت الى حرب ضد المواطنين السودانيين، حيث قام المتمردون باحتلال منازل المدنيين وطردهم منها وتدمير كل المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان كل المناطق الريفية خارج ولاية الخرطوم تعيش اوضاعا طبيعية واستقرارا في الزراعة الأمر الذي يحتاج الى المزيد من الدعم والتعاون بين منظمة الفاو والجهات المعنية.