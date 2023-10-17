هالاند يواسي جماهير النرويج





وجه النجم النرويجي إيرلينج هالاند، رسالة لجماهير منتخب بلاده، بعد الخسارة أمام إسبانيا، بهدف دون رد، وضياع حلم التأهل ليورو 2024.

وتمكن منتخب إسبانيا بهذا الفوز أن يحسم تأهله لكأس الأمم الأوروبية، برفقة منتخب إسكتلندا.

وكتب هالاند عبر حسابه على منصة “إكس”: “حان الوقت الآن للتفكير والعمل على الأخطاء التي حدثت، والتأكد من أننا نتحسن لمواجهة التحديات المستقبلية، شكرا لكل من دعمنا الليلة الماضية”.

ويعد هالاند خامس هدافي تصفيات كأس الأمم الأوروبية، برصيد 6 أهداف، بفارق 4 أهداف عن المتصدر روميلو لوكاكو.

واحتل منتخب النرويج المركز الثالث في مجموعته، برصيد 10 نقاط، بعد مرور 7 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.

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