هدف قاتل يحيي آمال هولندا في التأهل لليورو





أحيا منتخب هولندا آمال التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بفضل فوزه القاتل على مضيفه اليوناني 1 /صفر اليوم الإثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب أيرلندا على مضيفه جبل طارق 4 /صفر.

وعلى ملعب أوباب أرينا، خطف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هدف الفوز القاتل للطواحين الهولندية من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى استاد فيكتوريا، جاءت رباعية ايرلندا في شباك جبل طارق عن طريق إيفان فيرجسون في الدقيقة الثامنة وميكي جونستون في الدقيقة 28 ومات دوهيرتي في الدقيقة 60 وكالوم روبينسون في الدقيقة 80.

وتأهل منتخب فرنسا بالفعل إلى البطولة القارية بتصدره المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، وتقتسم اليونان وهولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليشتعل الصراع بينهما على بطاقة التأهل الثانية.

فيما يأتي منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وأخيرا يحل منتخب جبل طارق في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

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