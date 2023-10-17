توزيع الأدوية المجانية لعدد من المستشفيات بالقضارف





استعرض إجتماع لجنة إستلام وتوزيع أدوية الطواريء والمنح والهبات والذي انعقد اليوم بمباني وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف برئاسة مقرر اللجنة الدكتورة رجاء الباقر مدير صندوق الإمدادات الطبية، استعرض موقف إستلام وتوزيع أدوية المنح والهبات التي وصلت إلى ولاية القضارف خلال الأسبوع الماضي وحوت 130 صنفا بالإضافة إلى القافلة الطبية التي قدمتها حكومة إقليم النيل الأزرق دعما للطواريء الصحية بالولاية والتي حوت عددا من أصناف الدواء.

كما وقف الإجتماع على أداء مراكز المعالجة المجانية لحمى الضنك والتي تم توزيع الأدوية المجانية عليها شملت مستشفيات القضارف التعليمي والسلام وغبيشة إضافة إلى مركزي الصوفي الأزرق والشهيد سيف الدين والتي تعمل بالتشغيل الذاتي إلى جانب مراكز الجمهورية ديم النور محمد توم والمعاصر والتي تعمل بواسطة خدمة التأمين الصحي وذلك للمساهمة في معالجة حالات حمى الضنك.