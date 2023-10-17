الدمازين.. انطلاق جلسات التوعية المجتمعية لازالة الوصمة الناتجة عن الاعاقة





استضافت جمعية الامل المستنيرة بالدمازين انطلاق جلسات التوعية المجتمعية التي تقيمها منظمة تنمية وتأهيل الاطفال ذوي الاعاقة بالتعاون مع ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين ضمن مشروع تعزيز حق المشاركة للاشخاص ذوي الاعاقة وازالة الوصمة الناتجة عن الاعاقة.

واكد الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين اهتمام ادارته ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة اشراك الهيئات الشبابية لقيادة برامج رفع الوعي المجتمعي في كافة المجالات مشيرا الى ان ادماج ذوي الاعاقة في المجتمع يمثل اهمية قصوى.

وامتدح وليد الشراكة الفعالة بين ادارة الشباب ومنظمة تنمية وتاهيل الاطفال ذوي الاعاقة والشباب وتوسيع دائرة التوعية المجتمعية بحقوق ذوي الاعاقة خاصة حق المشاركة.

الاستاذ اسماعيل مطرف رئيس المنظمة جدد حرصهم على تفعيل الشراكات والتشبيك بهدف رفع الوعي المجتمعي واعرب عن تقديرهم الكامل لادارة الشباب بمحافظة الدمازين للتعاون المثمر والتنسيق الجيد مع جمعية الامل المستنيرة التي تعد نموذجا في العمل الشبابي والمجتمعي.

وقدم اسماعيل مطرف محاضرة متكاملة تطرق من خلالها التعريف بالمباديء العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتعريف بالمصطلحات واهداف مشروع تعزيز حق المشاركة.

وقدم اسماعيل شرحا مفصلا حول الوصمة الناتجة عن الاعاقة ودور المجتمع والشباب في ازالة الوصمة.

وفي ذات السياق قال الاستاذ اكرم ادريس بحر الدين رئيس جمعية الامل المستنيرة انهم سعداء بالجلسة التوعوية والمعلومات الوافرة حول حقوق ذوي الاعاقة والوصمة والادماج المجتمعي. وجدد اكرم التزام الجمعية ومساهمتها في رفع الوعي.

من جانبه رحب الاستاذ محمد ادم اسحاق الامين العام لجمعية الامل المستنيرة بالوفد المشترك لادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين ومنظمة تنمية وتاهيل الاطفال ذوي الاعاقة مؤكدا جاهزية الجمعية لتقديم ادوار متكاملة لتعزيز مشاركة ذوي الاعاقة والعمل على اذكاء الوعي عبر برامج وانشطة الجمعية.