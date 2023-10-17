والي القضارف يلتقي المهندسين من تخصصات مختلفة بالولاية

تعرف والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم بمجموعة من المهندسين من ابناء الولاية ذوي التخصصات المختلفة الذين قاموا بتصميم خارطة معمارية لمبنى القضارف سيتي سنتر والذي سيتم تشييده بجهد مشترك بين القطاع العام والخاص وذلك بحضور المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية المهندس سعد عباس احمد وقد تعرف على المبنى المقترح والاقسام التي يحتويها من محال تجارية وشقق سكنية ومواقف مواصلات عامة وخاصة.