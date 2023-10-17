سياسية
والي القضارف يلتقي المهندسين من تخصصات مختلفة بالولاية
تعرف والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم بمجموعة من المهندسين من ابناء الولاية ذوي التخصصات المختلفة الذين قاموا بتصميم خارطة معمارية لمبنى القضارف سيتي سنتر والذي سيتم تشييده بجهد مشترك بين القطاع العام والخاص وذلك بحضور المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية المهندس سعد عباس احمد وقد تعرف على المبنى المقترح والاقسام التي يحتويها من محال تجارية وشقق سكنية ومواقف مواصلات عامة وخاصة.
ورحب والي القضارف المكلف بالمقترح، مؤكدا انه يصب فى صالح الخطط التي تنوى حكومة الولاية تنفيذها للارتقاء بحاضرة الولاية عمرانيا وحضريا وايجاد السكن المريح لمواطني الولاية عبر الشراكات التي اتاحتها الحكومة الاتحادية للولايات في هذا المنحى وصولا للاهداف المنشودة.
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