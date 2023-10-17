صراع ميسي وكريستيانو يعود للواجهة في جولة الليجا الاحتفالية





يحتفل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “LaLiga EA Sports”، برقم مميز الجمعة المقبل، والذي يشهد مواجهة انطلاق الجولة 10 من البطولة.

ومن المقرر أن تكون تلك الجولة من الموسم الحالي لليجا رقم 3 آلاف، مع الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، كالأندية الوحيدة التي تواجدت في الجولات الألفين و999 السابقة.

وأقيمت المباراة الافتتاحية لليجا في 10 فبراير/شباط 1924 بين إسبانيول وريال أونيون، وانتهت بانتصار الكتالونيين (3-2)، بينما كان خوسيه بيتوس برات صاحب أول هدف في المسابقة.ووفقًا لأرقام موقع “BeSoccer”، أقيمت على مدار تلك الفترة 26 ألفًا و667 مباراة، شهدت تسجيل 75 ألفًا و632 هدفًا.

وأكد الموقع أن النتيجة الأكثر تكرارًا في الليجا عبر تاريخها الطويل، هي (1-0) بنسبة (11.67%)، تليها نتيجة التعادل (1-1) بنسبة (10.48%)، ثم (2-1) بنسبة (9.33%).

وأشهر الحكام 78 ألفًا و6 بطاقات صفراء، وألفين و479 بطاقة صفراء ثانية، و3 آلاف و184 بطاقة حمراء مباشرة.

أما على صعيد الأندية، فيمتلك ريال مدريد، الأكثر تتويجا بالدوري (35 مرة)، المعدل الأفضل من الانتصارات بواقع ألف و799 مباراة، مقابل 599 تعادلاً، و601 خسارة، بينما سجل 6 آلاف و416 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 آلاف و356 هدفًا.

ولا يتفوق على الفريق الملكي في سجل الأرقام سوى غريمه التقليدي برشلونة، الذي سجل 3 أهداف أكثر من ريل مدريد، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا أقل (3 آلاف و323 هدفًا).ويمتلك برشلونة معدل انتصارات أقل من الملكي (ألف و739 مباراة)، وتعادلات أكثر (609 مباراة)، وكذلك في الهزائم (651 مباراة)، كما أنه يمتلك 27 لقبًا في جعبته (أقل 8 من الميرينجي).

وعلى صعيد اللاعبين، يتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة بـ474 هدفًا، مقابل 311 سجلها منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعد الحارس الدولي وبرشلونة السابق، أندوني زوبيزاريتا، الأكثر استقبالاً للأهداف (627 هدفًا)، وهو أيضًا الأكثر خوضًا للمباريات بين منافسيه بإجمالي 622 مباراة.

وفي قائمة المدربين، يأتي الراحل لويس أراجونيس، بطل أوروبا كمدرب مع إسبانيا في 2008، على رأس الأكثر خوضًا للمباريات من على مقعد المدير الفني بإجمالي 756 مباراة.

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