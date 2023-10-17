طب وصحة
اطباء بلاحدود تتعهد بتركيب (30) نظام طاقة شمسية بمستشفيات ولاية سنار
تعهد المدير الاقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود بتركيب ٣٠ نظام طاقة شمسية بالمستشفيات والمراكز الصحية بولاية سنار، على ان تتكفل أطباء بلاحدود ب٧٥% من قيمة انظمة الطاقة الشمسية فيما تتكفل الولايه بالمتبقي، جاء ذلك لدى لقائه وزير الصحة المكلف بولاية سنار الدكتور ابراهيم العوض احمد يوسف.
ووصف وزير الصحة المكلف بسنار هذه الخطوة بالمفيدة وأنها ستسهم في استقرار العمل الصحي وتقديم الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية، مثمنا جهود منظمة أطباء بلا حدود وخدماتها الإنسانية تجاه المواطن مؤكدا استعداد وزارته لتنفيذ المشروع مع المنظمة.
سونا
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