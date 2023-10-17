حكومة شمال كردفان تؤكد حرصها على تحسين أوضاع العاملين بالولاية





أكد الأستاذ الامين الشايب الامين العام لحكومة شمال كردفان حرصه على تحسين اوضاع العاملين بالولاية والعاملين فى ادارات واقسام امانة حكومة الولاية المختلفة وفق اللوائح والقوانين.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم مع ادارات واقسام الأمانة مشيرا إلى الجهود التي تمت في هيكلة ادارات الأمانة المختلفة، كاشفا عن اضافة ادارتي وحدة التخطيط والدراسات الاسترتيجية والعقارات الحكومية بجانب دمج بعض الوحدات منوها الى أهمية العمل بروح الفريق الواحد.

واوضح اهتمام الأمانة العامة لحكومة الولاية للارتقاء بقدرات العاملين، معربا عن تقدير حكومة الولاية للعاملين لتفانيهم في العمل رغم الظروف الاستثنائية.