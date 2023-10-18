على حساب إيطاليا.. إنجلترا إلى يورو 2024





حجز المنتخب الإنجليزي مقعداً في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” عقب الفوز على إيطاليا بنتيجة 3-1، الثلاثاء، على إستاد ويمبلي العريق.

وحقق منتخب “الأسود الثلاثة” الفوز على “الآتزوري” للمرة الأولى منذ 1977 على إستاد ويمبلي الدولي، والتأهل ليورو 2024 بألمانيا.

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفوز على نظيره الإيطالي لهاري كين وماركوس راشفورد.

وسجل نجم بايرن ميونخ هاري كين ثنائية في مرمى دوناروما في الدقيقة 32 من علامة الجزاء، و77 بعد مراوغة قلب دفاع إيطاليا والانفراد بالحارس وإسكان الكرة في المرمى.

وتمكن “الزئبقي” راشفورد نجم مانشتسر يونايتد من التلاعب بدفاع “الآتزوري” في هجمة مرتدة وتسجيل الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 57.

وكان منتخب إيطاليا سباقاً للتسجيل عن طريق لاعبه جيانلوكا سكاماك في الدقيقة 15.

وبهذا الفوز ضمن منتخب إنجلترا التأهل إلى نهائيات يورو 2024، المزمع إقامتها في ألمانيا يونيو المقبل، عقب تصدره المجموعة الثالثة بـ16 نقطة.

في المقابل، تراجعت إيطاليا للمركز الثالث بعد أن تجمد رصيدها عند 10 نقاط، وباتت مهددة بالغياب عن البطولة التي تحمل لقبها للمرة الأولى منذ 31 عاماً، وتحديداً في نسخة 1992 التي احتضنتها السويد.

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