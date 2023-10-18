عباس: قصف المستشفى جريمة حرب.. وإسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء





بعد مقتل وإصابة المئات بقصف مستشفى المعمداني في غزة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن استهداف مستشفى الأهلي “جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر بدون حساب”، مضيفا أن “أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد”.

“جريمة لا تغتفر”

وأضاف “إنها جريمة لا تغتفر، وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب”.

وكان الرئيس الفلسطيني، قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى فلسطين على الفور.

ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، إثر القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

“إسرائيل المسؤولة”

من جهته، قال رياض منصور، المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، بينما كان يقف مع المندوبين العرب لدى المنظمة، يوم الثلاثاء، إنهم جميعا غاضبون من الهجوم العنيف الذي تعرض له مستشفى في غزة، وحمل إسرائيل المسؤولية عنه.

وقال منصور للصحافيين في الأمم المتحدة “ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة، ونحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه المذبحة، هذه الجريمة، ويتعين أن يمثل المسؤولون عن هذه الجريمة أمام العدالة”.

إلغاء زيارة بايدن

لاحقا، ألغى الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، زيارة مقررة إلى الأردن بعد زيارة لإسرائيل في أعقاب قصف المستشفى.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه “بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني عباس، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن والاجتماع المزمع مع هذين الزعيمين والرئيس المصري السيسي”.

وأضاف المسؤول “إنه يتطلع إلى التشاور شخصيا مع هؤلاء القادة قريبا، ووافق على البقاء على اتصال منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة”

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت أن ضربة جوية إسرائيلية تسببت في الانفجار الذي أودى بأرواح المئات، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن الانفجار نتيجة محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من قبل حركة الجهاد.

العربية نت