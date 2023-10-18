دعم الطلاب الوافدين بالزي المدرسي والحقيبة المدرسية.. حكومة نهر النيل توجه بتهيئة البيئة لإستئناف الدراسة





تنفيذا لموجهات وزير مجلس الوزراء المكلف إنعقدت اللجنة الخاصة والمكلفة بموجب قرار والي نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد لإستئناف العام الدراسي ٢٠٢٤م وفتح الجامعات برئاسة وزير المالية والقوي العاملة الأستاذ محجوب السر محمد احمد وضمت اللجنة وزير التربية والتعليم ومدير جامعة وادي النيل والمدراء التنفيذيون للمحليات وممثلي القوات النظامية بالولاية أمس.

وأكد وزير المالية رئيس اللجنة حرص وإهتمام حكومة الولاية بأمر العملية التعليمية وإيلاء مسيرة التعليم الأولوية القصوى خاصة بعد التوقف الناتج عن ظروف الحرب بعاصمة البلاد. وقطع وزير المالية بأهمية تهيئة البيئة الدراسية الأمر الذى يقتضي إيجاد مقار كبدائل الإيواء للوافدين بجميع المحليات.

وتلى وزير المالية قرار تشكيل اللجنة ومهامها التي قضت بضرورة وضع تدابير عاجلة لبدء العام الدراسي بإعتبارها ولاية آمنة في الوقت الذى نفت فيه الأجهزة النظامية المختصة دخول متمردين لأطراف الولاية مع مراعاة إعطاء الأولوية القصوى لدفع مرتبات المعلمين بمرحلتي الأساس والثانوي وكذلك إستصحاب الجهد الشعبي والأهلي في تذليل العقبات التي تواجه سير العام الدراسي.

وأعلن وزير المالية إلتزام حكومة الولاية بدعم الطلاب الوافدين بالزي المدرسي والحقيبة المدرسية وعزى ذلك بأن هذه الترتيبات تأتي في إطار إحترام وتقدير من هجرتهم الحرب وثمن جهد المعلمين وقال نشيد بصبر ومثابرة معلمي الولاية وإخلاصهم النوايا والعمل في ظروف بالغة التعقيد.

كما إستمع الإجتماع للتقارير تفصيلية من مدير جامعة وادي النيل والمدراء التنفيذيين بالمحليات حول موقف المدارس والداخليات التى أصبحت مقرات للوافدين وقطع الإجتماع بضرورة معالجات فورية مع إلتزام حكومة الولاية بسداد مديونيات التغذية المباشرة وسداد متأخرات المرتبات للمعلمين ودعم الداخليات وتنسيق جهود الحكومة فيما يخص المدارس التى تأثرت كليا وجزئيا جراء أمطار هذا العام وإكتمال تعيين معلمين لسد النقص بالمناطق الطرفية.