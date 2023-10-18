حكومة شمال دارفور ترفيع مركز غسيل الكلى بالفاشر لمركز إقليمي





وجه مجلس حكومة ولاية شمال دارفور خلال اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم برئاسة الامين العام للحكومة إبراهيم حسب الدائم على وجه بترفيع مركز غسيل الكلى بالفاشر إلى مركز إقليمي حتى يتمكن من إستقبال جميع مرضى الكلى من ولايات دارفور والولايات الأخرى دون استثناء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الدكتور زكريا ادم الرشيد في تصريح صحفي استمرار جهود الحكومة ودعمها المتواصل لمركز غسيل الكلى حتى يتمكن من إستيعاب جميع المرضى القادمين من الولايات المتأثرة .

وقال دكتور الرشيد ان الاجتماع الدوري لمجلس الحكومة كان قد استمع إلى تنوير مفصل حول الأوضاع الصحية بالولاية قدمه المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة أحمد الدومة، وأضاف ان التقرير الصحي قد تضمن الجهود المبذولة لتشغيل قسم الاشعة المقطعية بمستشفى بالفاشر التعليمي.

واشار إلى ان المجلس تلقى تنويراَ اخر من المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولايه أحمد هارون مستور، حول إمكانية استئناف الدراسة في مختلف المراحل التعليمية خلال الفترة القادمة والتحديات الماثلة في هذا الجانب قدمه.

وحول المساعي الخاصة بتوفير خدمات المياه والكهرباء فقد استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من المدير العام لوزارة البنى التحتية المهندس الماحي الشيخ محمد الذي أوضح ان الوزارة قامت بتشكيل لجان فنية لمعالجة مشكلات المياه والكهرباء بصورة جذرية خلال الايام القادمة، ووجه المجلس بضرورة اعداد دراسات لتوفير الطاقه البديله بجميع المؤسسات الحكومية.