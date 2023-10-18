والي القضارف ومدير جامعه القضارف يبحثان الترتيبات المتعلقة باستئناف الدراسة





بحث والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب الترتيبات المتعلقة بتهيئة البيئة الجامعية وإسكان الطلاب بجامعة القضارف انفاذاً لقرار الدولة الخاص بإستئناف الدراسة بالجامعات وذلك خلال لقائه بمكتبه ظهر اليوم، وفد من الادارة العليا لجامعة القضارف برئاسة مدير الجامعة بروفيسور ابتسام الطيب الجاك.

حيث رحب والي القضارف المكلف باستئناف الدراسة بجامعة القضارف بناءا على قرار مجلس العمداء في اجتماعه رقم 10 للعام 2023م الذى عقد صباح اليوم، وأكد على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الصحية والأمنية في الاعتبار.

كما أكد استعداد حكومة الولاية التام لدعم استقرار الجامعة وتهيئة البيئة وإسكان الطلاب بالتنسيق مع ادارة الجامعة والصندوق القومي لرعاية الطلاب والدعم الشعبي من أعيان الولاية ودعا لضرورة تضافر الجهود وتفعيل عمل اللجان المشتركة الخاصة بإسناد ودعم الاستقرار الأكاديمي والإداري بالجامعة.

فيما قدم مدير الجامعة بروفيسور ابتسام الطيب الجاك تقريراً مفصلاً لوالي الولاية عن اجتماع مديري الجامعات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والخاص باستئناف الدراسة بالجامعات والذي عقد بولاية البحر الأحمر يوم الأحد الماضي ومخرجاته وكيفية تنزيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

كما اوضحت ان الزيارة تأتي للاطلاع الوالي على حيثيات قرار استئناف الدراسة والامتحانات بجامعة القضارف على وجه الخصوص، وتقديم توصية مجلس العمداء باستئناف الدراسة بمختلف كليات الجامعة.

كما تحدث أعضاء الوفد عن ضرورة استئناف الدراسة في الفترة القادمة تحقيقاً للاستقرار الأكاديمي بالجامعة.