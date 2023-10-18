مقترح اتفاقية إطارية بين وزارة الصحة الاتحادية والهلال الأحمر القطري





ثمن وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتور خليل محمد إبراهيم الدور المتعاظم الذي ظل يقدمه الهلال الأحمر القطري للبلاد بجانب المنظمات الدولية من الإمداد الطبي لوزارة الصحة الاتحادية والمساهمة الفاعلة لكل قطاعات الصحة بالولايات المختلفة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالحجر الصحي ببورتسودان اليوم مدير الهلال الأحمر القطري مكتب السودان دكتور صلاح دعاك، بحضور دكتور احمد محجوب ممثل إدارة خدمات نقل الدم بمعمل الصحة العامة القومي وممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية دكتور محمود صديق دكتور محمد الكردي مدير البرامج بالهلال الأحمر القطري.

واستعرض وفد الهلال الأحمر القطري البرنامج والمشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها والبرامج المقترحة لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين وخطة وبرامج العام القادم المقترحة التي سيتم تنفيذها وفق مرجعية خطة الوزارة عبر اتفاقية إطارية مع وزارة الصحة الاتحادية لتحديد أولويات العام 2024م.

كما أشار الاجتماع عن اولوية دعم النظام الصحي وغيرها في العديد من الولايات والتدخل في محاربة الأوبئة ودعم توفير الأجهزة المعملية لبنوك الدم في السودان٠

ويأتي اللقاء في إطار تقوية الشراكات القائمة بين وزارة الصحة الاتحادية والهلال الأحمر القطري والتنسيق لتضافر الجهود لمجابهة تفشي الأمراض الوبائية.