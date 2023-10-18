بادي يبحث مع مدير الإمدادات الطبية توطين العلاج باقليم النيل الازرق





بحث الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم الدكتور بدرالدين الجزولي المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المركزي يرافقه الدكتور مصطفى جبرالله المدير العام لوزارة الصحة والدكتور صدام المنتصر مدير الإمدادات الطبية بالإقليم، سير الأداء والإحتياجات الدوائية وبرامج توطين العلاج بالإقليم ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم.

واوضح الدكتور بدرالدين الجزولي أوضح أنه أطلع الحاكم على الأوضاع الدوائية بالبلاد عامة في ظل الظروف الراهنة، وكشف عن إستقرار الإمداد الدوائي بالإقليم، وأضاف أن لقاء الحاكم تناول الجهود الجارية لترقية النظام الصحي بالإقليم في ظل تدفقات الوافدين للإقليم من الولايات الأخرى، مضيفاً أن الحاكم وجه بضرورة العمل على ترقية النظام الصحي على مستوى المحافظات بالإقليم.

وأبان المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المركزي أن الحاكم أمن على أهمية المضي قدماً في برنامج توطين العلاج بالإقليم. وأكد جاهزية الإمدادات الطبية لتأمين مطلوبات توطين العلاج بالإقليم في مقدمتها الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية.

الدكتور مصطفى جبرالله أشاد بمواقف الحاكم وصادق إهتمامه بترقية وتطوير الخدمات الطبية بالإقليم، كما أشاد بالدور المتعاظم لجهود المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية.