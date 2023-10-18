وزير الصحة بسنار يبحث تشغيل جهاز الرنين المغنطيسي والاشعة المقطعية بمستشفى سنار

بحث د. ابراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار مع وكيل وزارة الصحة الاتحادي المكلف تشغيل جهاز الرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية بمستشفى سنار اضافة الى معدات مستشفى الكلى سنار.

هذا وقد رفع وزير الصحة بولاية سنار مطلوبات الوزارة لوكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف .

من جانبه اكد د.خليل محمد إبراهيم وكيل وزارة الصحة الاتحادي المكلف رئيس اللجنة الصحية اللوجستية، اكد استعداد وزارة الصحة الاتحادية لتقديم الدعم لولاية سنار وتوفير الاحتياجات التي تدعم الخدمات الصحية بالولاية وصولا لنظام صحي قوي لمجابهة كافة التحديات بولاية سنار.

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