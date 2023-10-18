نهر النيل تعلن بداية التسجيل للتلاميذ والطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالولاية

وأهاب الوزير بجميع الأسر القادمة من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى المتأثرة بالحرب والراغبة في إلحاق أبنائها بمدارس الولاية الإسراع في التسجيل وذلك بمكاتب التعليم بالمحليات في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

وأوضح وزير التربية والتعليم المكلف بولاية نهر النيل أن هذه الخطوة تجيئ في إطار الإعداد والترتيب لبداية العام الدراسي الجديد وبهدف الوصول لبيانات حقيقية وتفصيلية عن أعداد التلاميذ والطلاب الوافدين والمراحل الدراسية التي يدرسون بها وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لاستيعابهم بالمراحل الدراسية المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات والي ولاية نهر النيل بحصر التلاميذ والطلاب الوافدين حتى يتسنى لحكومة الولاية توفير الزي المدرسي والمعينات التعليمية الأخرى للتلاميذ والطلاب الوافدين وذلك تقديراً لظروف أسرهم الكريمة التي تأثرت بالحرب الدائرة في بعض الولايات.

سونا