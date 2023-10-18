تخفيض رسوم المياه بمشروع الجزيرة إلى 10 ألاف جنيها للفدان





بحث الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة لدى لقائه ببركات مؤخراً عدداً من قيادات المزارعين بالمشروع أهم القضايا التي تعترض الأداء بالمشروع بحضور قيادات وزارة الري والموارد المائية عبر المذكرة التي تم رفعها للسيد محافظ المشروع والتي حوت قصور الري في العديد من أقسام المشروع والزيادة غير المبررة في رسوم خدمات المياه وخروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج لقصور الري وأداء إدارة وقاية النباتات في مكافحة الآفات وعدم وضوح السياسة الزراعية للموسم الشتوي من حيث توفير التمويل وإعلان السعر التركيزي لمحصول القمح.

هذا وقد أصدر المحافظ قراراً فورياً بتخفيض رسوم المياه إلى 10 ألاف جنيهاً للفدان بدلاً عن 25 ألفا كما وعد بمناقشة بقية القضايا مع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الزراعة ووزارة الري.

فيما أقر مدير الإدارة العامة لعمليات الري المهندس قسم الله خلف الله بقصور الري ببعض الأقسام الطرفية بمشروع الجزيرة مما أدى لخروج مساحات من محاصيل العروة الصيفية من دائرة الإنتاج وأعلن أن رسوم المياه تمثل 10% من المطلوب لتأهيل وصيانة منظومة الري.