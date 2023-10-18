التربية بنهر النيل تؤكد تعاونها مع جمعية تنظيم الأسرة السودانية





أكد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف تعاونه مع جمعية تنظيم الأسرة السودانية على المستويين القومي والولائي في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بصحة الأسرة والتنوير لها عبر المؤسسات التعليمية بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالدامر اليوم وفد جمعية تنظيم الأسرة السودانية على المستوى الاتحادي برئاسة الأستاذ إبراهيم حسين نائب المدير التنفيذي للجمعية وذلك بحضور الأستاذة كوثر محمد إبراهيم، المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة السودانية بولاية نهر النيل، والأستاذ مهدي محمد الصاوي، المُشْرِف على برنامج الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بالولاية.

وتناول اللقاء البرامج التوعوية التي تعتزم جمعية الأسرة السودانية إنفاذها عبر مدارس الولاية في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل بالتركيز على التوعية بأهمية الكشف عن الإصابة المبكرة لسرطان الثدي بالإضافة إلى البرامج الخاصة بخفض وفيات الأمهات التي تنتج بسبب الولادات المتكررة في فترات متقاربة، والتوعية بأهمية تحديد مرحلة عمرية مناسبة للزواج.

وأكد الإخوة في جمعية تنظيم الأسرة السودانية على أهمية أحكام التنسيق مع وزارة التربية والتعليم عبر إدارة الصحة المدرسية لإنفاذ البرامج التوعوية والاستعداد التام لتوفير عيادة متنقلة بطواقمها الطبية.

من جانبه رحب وزير التربية والتعليم المكلف بولاية نهر النيل بوفد جمعية تنظيم الأسرة السودانية مشيراً إلى التكامل القائم بين وزارتي الصحة والتعليم في عدد من البرامج المشتركة.