وزير الإنتاج بالنيل الأبيض يتفقد حصاد محصول السمسم بمحلية ربك





تفقد المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض سير عمليات حصاد السمسم في عدد من مناطق الزراعة التقليدية بمحلية ربك.

وقال ان المؤشرات الاولية تشير الى انتاحية طيبة من محصول السمسم، مشيرا الى مكافحة عدد من الآفات القومية من بينها العنتد و الفار والجراد و تجرى الاتصالات لتوفير طائرات لمكافحة الطيور .

فيما اوضح المهندس الماحي مصطفى مدير ادارة الزراعة المطرية بولاية النيل الأبيض انه قد تمت زراعة ( ٢،٧٩١،٧٠٠) فدانا بالقطاعين الالى و التقليدى منها ( ١،٦٦٦،٠٠٠ ) فدانا ذره و (٦٩٥٠٠٠) سمسم بالاضافة الى عدد من المحاصيل الزراعية الاخرى، مؤكدا خلو المحاصيل من الاصابة بالامراض والآفات .