حملة إصحاح البيئة تتواصل بأحياء وأسواق مدينة دنقلا





أكدت مدير الشؤون الصحية بمحلية دنقلا الأستاذة مواهب مهدي نوار أن حملة إصحاح البيئة بمدينة دنقلا والتي تنظمها وحدة دنقلا الادارية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحلية برعاية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع تحت شعار (النظافة ثقافة وعي سلوك بيئتي مرآة تعكس صورتي) تتواصل بصورة طيبة.

وأشارت الى أن الحملة تستمر حتى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وأضافت في تصريح (لسونا) أن الحملة غطت حتى الان أحياء دنقلا شمال والنيل والامتداد والحلة الجديدة وأسواق المدينة فيما تغطي الحملة يوم غد الخميس حي اقجة.

وقالت إن الحملة تشتمل على نقل النفايات وإزالة الكوش من أحياء المدينة والشوارع الرئيسية وتعقيم مصادر المياه بالتنسيق مع إدارة مياه المحلية وتوزيع الكلور المنزلي وللاسر الموجودة بمراكز الايواء وتقديم إرشادات صحية توعوية بمراكز الايواء وتعقيم دورات المياه بها وذلك منعا لتفشي أمراض الكوليرا والاسهالات في إعقاب إنتشارها في عدد من الولايات.

وتكدت أنه تم رصد حتى الآن (40) مخالفة بسوق مدينة دنقلا تم معالجة (11) منها بجانب توزيع عدد من السلات للمحال التجارية .