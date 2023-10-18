مساعد مدير الشرطة يزور جرحى معركة الكرامة بمستشفى دنقلا العسكري





أعلن مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي الفريق شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل عن دعم ومساندة القوات المسلحة حتى تنتصر في معركتها ضد التمرد.

وأشاد خلال زيارته اليوم مستشفى دنقلا العسكري برفقة مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الامين وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية، أشاد بالخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لجرحى ومصابي معركة الكرامة.

وأكد مساعد مدير عام قوات الشرطة مشرف القطاع التنسيق الكبير بين الشرطة والأجهزة الأمنية الأخري لتأمين البلاد وحفظ الأمن والإستقرار.

ووقف سيادته على أحوال جرحى ومصابي القوات المسلحة مقدما لهم الدعم المعنوي والمادي مشيدا بماقدمه أبطال معركة الكرامة من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته، مشيرا إلى التنسيق بين المؤسسات الشرطية والعسكرية في المجال الصحي.

وقدم قائد مستشفى دنقلا العسكري رائد طبيب الفاتح محمود آدم لمساعد مدير عام قوات الشرطة ووفده المرافق شرحا مفصلا حول عمل المستشفى وما تقدمه من عناية طبية وعلاجية لجرحى ومصابي العمليات وكافة المرضي والمصابين، مؤكدا جاهزية المستشفى لاستقبال كافة الحالات، مشيرا إلي التنسيق والعمل المشترك بينهم ومستشفي الشرطة بدنقلا.

وأعلن الفاتح عن تقديم كافة الخدمات الطبية على مدار الساعة عبر فرق طبية مدربة ومجهزة تعمل على مدار الساعة.

هذا وجاءت زيارة مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي برفقة مدير شرطة الولاية وعدد من القيادات الأمنية والشرطية للوقوف على أوضاع جرحى ومصابي معركة الكرامة والاطمئنان علي صحتهم وكان في استقباله قائد اللواء ٧٥ دنقلا عميد ركن مالك محمد رملي وقائد المستشفي دنقلا العسكري رائد طبيب الفاتح محمود وعدد من القيادات العسكرية والعاملين بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن مساعد مدير عام قوات الشرطة للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي كان قد زار برفقة مدير شرطة الولاية الشمالية وعدد من قيادات العمل الشرطي دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة بدنقلا.

وتلقى مساعد مدير عام قوات الشرطة شرحا مفصلا من مدير دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة العميد شرطة عبد القادر محمد حول سير العمل والأداء بالدائرة.