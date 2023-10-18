حاكم إقليم النيل الأزرق يطلع على المصالحات المجتمعية بمحافظة باو





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على المنجزات التي تحققت على صعيد المصالحات المجتمعية بمحافظة باو.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد الإدارة الأهلية لنظارة عموم الإنقسنا برئاسة الناظر عالم مون جابر مستشار الحاكم للمصالحات المجتمعية، ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم .

حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا التي تهم برامج السلام التعايش السلمي بالإقليم بصورة عامة ومحافظة باو على وجه الخصوص.

المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أوضح أن اللقاء إستمع لتقرير متكامل حول سير المصالحات المجتمعية ومؤتمرات التعايش السلمي بين كافة المجتمعات بعدد من العموديات بمحافظة باو.

وأوضح أن الحاكم أشاد بالمنجزات التي تحققت في سبيل تمتين النسيج الإجتماعي بالإقليم، وأضاف أن الحاكم وجه بمضاعفة برامج وأنشطة المصالحات المجتمعية لتغطي كافة المحافظات على مستوى الإقليم الى جانب إحكام التنسيق مع مجلس السلام بقيادة المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم رئيس المجلس.