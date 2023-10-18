الوزارة جاهزة لاستيعاب الوافدين.. ترتيبات بالشمالية لامكانية عودة التلاميذ للمدارس





رأس المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله بمباني الوزارة الاجتماع المشترك الذي ضم مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الدكتور عبد الرحمن علي خيري وإدارات وزارة التربية والتعليم وبعض المنظمات العاملة في مجال التعليم وذلك تنفيذا لتوجيهات والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر احمد علي، بخصوص التفاكر والتشاور مع كافة الجهات ذات الصلة بقطاع التعليم لوضع الترتيبات اللازمة لامكانية عودة التلاميذ للمدارس ومناقشة جميع القضايا والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالولاية الشمالية.

وأوضح مدير الادارة العامة للتخطيط والمشروعات بوزارة التربية والتعليم بالشمالية الاستاذ عاطف عبد المجيد في تصريح لـ(سونا) أنه تم تكوين لجنة لوضع خطة متكاملة بشأن فتح المدارس بالولاية ورفعها للمركز وحكومة الولاية والمنظمات العاملة في مجال التعليم.