وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي





رأس السفير علي الصادق علي، وزير الخارجية المكلف، وفد السودان المشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد ظهر اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة بدعوة مشتركة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية وجمهورية باكستان الإسلامية.

أكد معالي الوزير خلال مداخلته في الاجتماع الاستثنائي الطارئ على متابعة السودان لتطورات الأوضاع الخطيرة في فلسطين إثر الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وذلك من واقع مركزية القضية الفلسطينية وموقف السودان الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة للتحرك العاجل للتصدي لهذه الاعتداءات والوصول لوقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والانسانية للشعب الفلسطيني، وتفعيل كافة الآليات المنصوص عليها في قرارات المنظمة ذات الصلة وعبر مكاتبها الخارجية.

صدر عن الاجتماع بيان ختامي شدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية والإدانة والرفض الشديدين لأعمال العنف والتهجير القسري، وتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية مصير المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة لتأمين المساعدات الإنسانية ودعم جهود السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وتكليف الأمين العام للمنظمة بمتابعة التواصل مع الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لوقف العدائيات وتأمين الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.