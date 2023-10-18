تسعة منتخبات تصعد لليورو.. ومنافسة حامية على باقي المقاعد





أسدل الستار على مباريات الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة بألمانيا صيف العام المقبل.

وحجزت منتخبات إنجلترا وإسكتلندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا وبلجيكا والنمسا مقاعدها في البطولة القارية، قبل خوض الجولتين الأخيرتين من التصفيات، بالإضافة لمنتخب ألمانيا (المستضيف).

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على موقف مجموعات التصفيات، قبل انطلاق مباريات الأجندة الدولية الشهر المقبل.

المجموعة الأولى

تأهل المنتخبان الإسباني والإسكتلندي رسميا للنهائيات من خلال تلك المجموعة، التي مازال التنافس على صدارتها قائما بينهما.

تتوجه إسبانيا إلى قبرص ثم تستضيف جورجيا، بينما تحل إسكتلندا ضيفة على جورجيا في تبليسي، قبل أن تستضيف النرويج بملعب (هامبدن بارك).

من المقرر أن تخوض جورجيا الملحق المؤهل ليورو 2024، بالنظر إلى تصنيفها في بطولة دوري الأمم الأوروبية وصدارتها لمجموعتها بالقسم الثالث للمسابقة القارية في نسختها الأخيرة (موسم 2022 / 2023)، لتصعد للقسم الثاني بالبطولة في النسخة المقبلة.

وتعتبر النرويج واحدة من العديد من المنتخبات التي سيتعين عليها انتظار جميع النتائج الأخرى بالتصفيات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التأهل ضمن 12 منتخبا للملحق، الذي يشهد 3 مسارات، يصعد من خلالها 3 منتخبات إلى أمم أوروبا 2024.

المجموعة الثانية

بينما تأهل منتخب فرنسا رسميا للنهائيات بعدما ضمن صدارة المجموعة، فإنه لايزال أمام منتخب هولندا الكثير من العمل للقيام به للصعود للبطولة التي توج بها عام 1988.

اجتاز منتخب هولندا عقبة نظيره اليوناني بصعوبة بالغة، حيث فاز بهدف لقائده فيرجل فان دايك من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة أول أمس الإثنين، ليصبح في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ليتعين عليه الفوز على أيرلندا بالعاصمة الهولندية أمستردام لضمان الحصول على وصافة المجموعة والتأهل للنهائيات.

رغم ذلك، لا يزال بإمكان منتخب اليونان، صاحب المركز الثالث حاليا بـ12 نقطة أيضا من 7 لقاءات، أيضا الوصول لأمم أوروبا 2024 مباشرة، بعد أن ضمن مكانا في الملحق على الأقل.

في الواقع، نظرا لنظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المعقد القائم على التصنيف العام لدوري الأمم، لا يزال منتخب أيرلندا، صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 7 لقاءات، غير بعيد نظريا عن المنافسة بالتواجد في الملحق الذي تجرى منافساته في آذار/مارس المقبل، بل ويمكن أن يعزز آماله الضئيلة في الصعود حال خسارته – وليس فوزه – في مباراته أمام هولندا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذا ظهرت نتائج أخرى.

المجموعة الثالثة

ضمن منتخب إنجلترا صعوده للنهائيات رسميا، قبل خوض لقائيه الأخيرين بالتصفيات، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه منتخب إيطاليا بملعب (ويمبلي) أمس الثلاثاء.

وتتواجد إنجلترا على القمة بـ16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام أوكرانيا، التي خاضت 7 لقاءات، وتحتل إيطاليا المركز الثالث بـ10 نقاط من 6 مباريات.

ومازال منتخب إيطاليا يمتلك مصيره في يده من أجل التأهل، ففي حال فوزه على مقدونيا الشمالية في مباراته المقبلة، سوف ينقض حينها على الوصافة، ويصبح التعادل مع أوكرانيا في مباراتهما بالجولة الأخيرة في مدينة ليفركوزن الألمانية في 20 من الشهر المقبل كافيا للمنتخب الأزرق من أجل الصعود للمسابقة والدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية.

وفي كل الأحوال، فقد ضمن المنتخب الإيطالي مكانا في الملحق حال لم يحقق التعادل في تلك المباراة .

المجموعة الرابعة

صعد منتخب تركيا رسميا للنهائيات، لكن يبدو أن السباق للانضمام إليها يبدو ناريا خلال الجولتين الأخيرتين بالمجموعة.

وتتواجد ويلز في الوصافة بـ10 نقاط، بفارق الأهداف أمام كرواتيا، صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد، وتحتل أرمينيا المركز الرابع بسبع نقاط، لتمتلك هي الأخرى أملا في الصعود.

وربما تحسم ويلز التأهل في الجولة المقبلة، حال فوزها على أرمينيا في يريفان وتعرضت كرواتيا لهزيمة غير متوقعة خارج أرضها أمام لاتفيا.

يمكن أن يستمر التنافس نحو التأهل للجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة بين ويلز وضيفتها تركيا في كارديف، ولقاء كرواتيا مع ضيفتها أرمينيا في زغرب يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومع ذلك، ضمنت كرواتيا مكانا في الملحق إذا لم تتأهل تلقائيا.

المجموعة الخامسة

تبدو الأمور متشابكة ومعقدة تماما في تلك المجموعة، حيث تمتلك 4 منتخبات حظوظا في التأهل ليورو 2024.

وتتصدر ألبانيا المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 لقاءات، بفارق نقطتين أمام التشيك، التي لعبت نفس العدد من المواجهات، وتحتل بولندا المركز الثالث بعشر نقاط من 7 مباريات، بفارق نقطة أمام مولدوفا، صاحبة المركز الرابع من 6 لقاءات.

وستتأهل ألبانيا رسميا إذا تجنبت الخسارة أمام مولدوفا في مباراتهما المقبلة أو إذا خسرت بولندا، التي يتبقى لها مباراة واحدة، أمام ضيفتها التشيك في الجولة الأخيرة.

وستصعد التشيك للنهائيات حال فوزها على بولندا، وتعثر مولدوفا أمام ألبانيا.

وتنتظر مولدوفا مباراتين متبقيتين، ومن الناحية الواقعية، ستحتاج إلى الفوز بهما للتمسك بآمالها في المنافسة على الصعود.

ورغم تواجدها في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط من 7 مباريات، فإن منتخب جزر فاروه قد يجد نفسه في الملحق اعتمادا على نتائج المباريات الأخرى بالتصفيات.

المجموعة السادسة

تأهل منتخبا النمسا وبلجيكا رسميا عن تلك المجموعة للنهائيات.

وتقرر إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد على ملعب (الملك بودوان) مساء أول أمس الإثنين خلال فترة الراحة بين الشوطين، وذلك بعد مقتل شخصين بالرصاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولم يتم تأكيد ما إذا كان سيتم إعادة اللقاء أو استئنافه أم لا.

ومن الناحية النظرية، يبدو منتخب أذربيجان، صاحب المركز الرابع بالمجموعة، غير بعيد عن المنافسة في الصعود للملحق، في حين أن منتخب إستونيا، (متذيل الترتيب) بنقطة واحدة، هو الأعلى تصنيفا بتلك المجموعة في دوري الأمم الأوروبية.

المجموعة السابعة

أهدر منتخب المجر (المتصدر) برصيد 14 نقطة من 6 مباريات حاليا، فرصة التأهل رسميا في الجولة الماضية، التي شهدت تعادله بصعوبة بالغة 2 / 2 مع مضيفه منتخب ليتوانيا.

ويحتاج منتخب المجر للحصول على نقطة واحدة في مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام بلغاريا للتأهل رسميا للنهائيات.

وسيتأهل منتخب صربيا، صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة من 7 لقاءات، حال تعثر منتخب الجبل الأسود، الذي يحتل المركز الثالث بثماني نقاط من 6 لقاءات، أمام ضيفه منتخب ليتوانيا في الجولة المقبلة.

وربما يحسم المنتخب الصربي الأمر لمصلحته دون النظر لنتائج الآخرين بالمجموعة، حال فوزه في الجولة الأخيرة على ضيفه منتخب بلغاريا (متذيل الترتيب).

ويمتلك المنتخب البلغاري آمالا ضئيلة في التأهل للملحق، لكن صربيا ضمنت مكاناً به إذا احتاجت إليه، بعدما تصدرت مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية.

المجموعة الثامنة

تتقاسم سلوفينيا، التي فازت على أيرلندا الشمالية في بلفاست مساء أمس الثلاثاء، والدنمارك الصدارة حاليا برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام كازاخستان، صاحبة المركز الثالث، مع تبقي جولتين على النهاية.

وسيكون الفائز من لقاء الدنمارك وضيفه المنتخب السلوفيني بالجولة المقبلة، صاحب بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة إلى (يورو 2024)، وربما يصعد المنتخبان معا عقب تلك المباراة، حال تعثر كازاخستان أمام ضيفه منتخب سان مارينو بنفس الجولة.

وسيخوض منتخب فنلندا، صاحب المركز الرابع بـ12 نقطة، الأدوار الفاصلة، وهو الطريق المحتمل أيضا لكازاخستان.

المجموعة التاسعة

ويتصدر منتخب رومانيا الترتيب بـ16 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي لعب 7 لقاءات، ويحتل الكيان الصهيوني، الذي ضمن مكانا في الملحق على الأقل، المركز الثالث بـ11 نقطة من 6 مواجهات، قبل أن يخوض مباراته المؤجلة ضد سويسرا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتصعد سويسرا للنهائيات إذا فازت في المباراتين المقبلتين، بينما تتأهل رومانيا إذا خسرت سويسرا في تل أبيب، ثم فازت هي نفسها على الكيان الصهيوني في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تلعب رومانيا مع ضيفتها سويسرا في الجولة الأخيرة بالمجموعة، في حين لم تتم إعادة جدولة مباراة الكيان الصهيوني المؤجلة الأخرى ضد مضيفتها كوسوفو.

المجموعة العاشرة

تأهلت البرتغال للنهائيات رسميا بصفتها متصدرة المجموعة، محققة العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزها في جميع المباريات الثماني التي خاضتها في التصفيات حتى الآن.

وربما يصعد منتخب سلوفاكيا، صاحب الوصافة برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام منتخب لوكسمبورج، صاحب المركز الثالث، إذا تجنب الخسارة أمام ضيفه منتخب أيسلندا في الجولة المقبلة.

ومن المرجح أن تخوض لوكسمبورج الملحق برفقة منتخب البوسنة والهرسك، صاحب المركز الخامس، في ظل تقلص حظوظها في الصعود تلقائيا.

كووورة