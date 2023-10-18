محلل سياسي يكشف سبب الخلاف اللفظي بين عناصر أوكرانية وسودانية شمال أم درمان!





قال المحلل السياسي السوداني رشيد الأحمدي، إن مستشار بوزارة الدفاع السودانية، ذكر أن أوكرانيا تشارك الجيش السوداني بخبراء ومدربين في مجال الطائرات المسيرة، مؤكدا عدم وجود قوات أوكرانية تقاتل بجانب الجيش السوداني، وأن الخبراء العسكريين من أوكرانيا قاموا بتدريب مشغلي الطائرات المسيرة التي اشتراها السودان مؤخرا من تركيا وأوكرانيا.

وأشار «الأحمدي» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث الآن» إلى أن قاعدة وادي سيدنا الجوية في العاصمة السودانية الخرطوم شمالي أم درمان، شهدت اشتباكات بين قوات سودانية وآخرى أوكرانية بسبب الخلاف الذي وقع بينهم.

وأوضح أن الخلاف تحول لصراع بين الطرفين وانتشرت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأفراد المتواجدين في المعسكر، أعربوا عن عدم رغبتهم بالتعاون مع القوات الأوكرانية مرة أخرى.

وذكر المحلل السياسي، أن السبب في ذلك أن حدث خلاف لفظي وقع بين قوات أوكرانية وسودانية، بسبب الأحداث التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم أوكرانيا للكيان الصهيوني في حربه ضد المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن الجانب الأوكراني كما وصف الأحداث الراهنة بأنها هجمات إرهابية ضد إسرائيل وهذا سبب الخلاف بين الطرفين، نظرا لدعم السودان للقضية الفلسطينية.

صحيفة المصري اليوم